Посол Украины в Германии заявил, что «вправил мозги» посетившим Крым немецким депутатам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своём Twitter сообщил, что провёл беседу с немецкими парламентариями после того, как они посетили Крым.

«Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD («Альтернатива для Германии». — RT) в парламенте Нижнего Рейна — Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег...», — написал он.

Довелося виконати малоприємну, але корисну місію - вставити мізки керівництву фракції AfD у Парламенті Нижнього Рейну-Вестфалії через злочинний вояж до Криму їх авантюрних колег: здається, наш холодний душ подіяв. Партія публічно відмежувалася від цього https://t.co/wLxzVtCb3B — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 7 февраля 2018 г.

По мнению дипломата, его беседа с парламентариями оказалась продуктивной.

«Кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого», — заключил Мельник.

3 февраля сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии».

В отношении делегатов на Украине возбудили уголовное дело.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.