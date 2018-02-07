Посол Украины в Германии заявил, что «вправил мозги» посетившим Крым немецким депутатам

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своём Twitter сообщил, что провёл беседу с немецкими парламентариями после того, как они посетили Крым.

«Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD («Альтернатива для Германии». — RT) в парламенте Нижнего Рейна — Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег...», — написал он.

По мнению дипломата, его беседа с парламентариями оказалась продуктивной.

«Кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого», — заключил Мельник.

3 февраля сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии».

В отношении делегатов на Украине возбудили уголовное дело.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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Украина
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