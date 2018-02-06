Делегация немецких депутатов назвала себя друзьями Крыма

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Депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Роджер Беккамп на встрече с руководством парламента Крыма назвал представителей немецкой делегации друзьями региона.

«Здесь сидят девять друзей Крыма. Я говорю это потому, что за эти несколько дней мы смогли увидеть регион. Мы приложим усилия по снятию санкций», — цитирует Беккампа РИА Новости.

Он отметил, что делегация во время визита в Крым была впечатлена двумя вещами.

«Помимо вашего сердечного приёма, это то, что вы сами решили, к какой стране вы хотите принадлежать, сами определили своё будущее. Референдум — это то, что вы сделали и чего нет у нас в Германии, и мы вам, честно говоря, завидуем», — подчеркнул немецкий политик.

Также Беккамп выразил благодарность за ухоженность воинских захоронений немецких солдат на территории полуострова.

3 февраля в Крым прилетела делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии». В отношении их на Украине возбудили уголовное дело.

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