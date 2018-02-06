Посетившие Крым немецкие депутаты прокомментировали возбуждение на Украине уголовного дела

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Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» отреагировали на уголовное дело, заведённое против них за поездку в Крым, сообщает kp.ru.

«Нас печалит неконструктивное поведение украинской стороны. Мы выступаем за установление добрососедских отношений между Россией и Украиной и развитие диалога между конфликтующими сторонами», — сказали представители делегации.

Со своей стороны, директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что приезд немецких парламентариев в Крым не отражает позиции Берлина, хотя и имеет официальный статус.

«Ясно, что Украина будет предъявлять претензии, запрещать им въезд на Украину. Это всё возможно. Но это не повлияет на украинско-германские отношения», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что дело было возбуждено по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в ФРГ.

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