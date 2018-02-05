Власти Крыма посоветовали Киеву «взрослеть» вместо преследования депутатов ФРГ

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В Крыму, комментируя возбуждение уголовного дела на Украине из-за поездки немецких депутатов в Крым, посоветовали украинским властям «взрослеть». Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«Относительно реакции Украины: такое ощущение, что в детском садике собрались дети и на каждую пустышку обижаются и думают, что они — главные. Они уже давно и далеко не самые главные», — приводит слова Фикса РИА Новости

Он отметил, что украинским властям, «если они идут в Европу, представители которой приезжают в Крым», нужно «опомниться и начинать работать вместе с европейскими странами на признание Крыма».

«И давайте будем дружить, налаживать торговые и человеческие отношения. Надо уже взрослеть и следовать в фарватере европейской политики, европейских депутатов, приезжающих в Крым», — заявил Фикс. 

Ранее сообщалось, что украинская прокуратура возбудила дело в связи с визитом депутатов из Германии в Крым.

3 февраля в Крым прибыла делегация немецких парламентариев.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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