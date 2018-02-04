В Крыму ответили на угрозы Украины в адрес посетивших полуостров немецких депутатов

Угрозы украинских властей не могут разорвать складывающиеся дружеские и партнёрские отношения между Крымом и представителями Германии, которые посещают полуостров. Об этом заявил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

«Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии «Альтернатива для Германии», — цитирует РИА Новости Гемпеля.

По его словам, немецкие депутаты приехали в Крым осознанно.

«Они являются гражданами свободной Европы, и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать», — добавил Гемпель.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что поездка депутатов от партии «Альтернатива для Германии» в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия».