В Крыму ответили на угрозы Украины в адрес посетивших полуостров немецких депутатов
«Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии «Альтернатива для Германии», — цитирует РИА Новости Гемпеля.
По его словам, немецкие депутаты приехали в Крым осознанно.
«Они являются гражданами свободной Европы, и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать», — добавил Гемпель.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что поездка депутатов от партии «Альтернатива для Германии» в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия».