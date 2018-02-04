Немецкие депутаты оценили качество дорог в Крыму

Прибывшие в Крым немецкие депутаты были удивлены качеством местных дорог. Об этом заявил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

«Мы когда ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», — цитирует РИА Новости Гемпеля.

По его словам, немецкие депутаты довольны визитом.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT поприветствовал заявление прибывших на полуостров депутатов из ФРГ о намерении сотрудничать с Россией.