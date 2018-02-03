Немецкий депутат рассказал, зачем делегация парламентариев прибыла в Крым

Короткая ссылка
Поездка немецких парламентариев в Крым является «особым сигналом» о намерении сотрудничать с Россией. Об этом заявил один из членов делегации немецких депутатов Уве Бронзон.

«Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это всё есть в нашей программе», — цитирует РИА Новости депутата.

При этом он напомнил слова немецкого политика Вилли Брандта.

«Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, тот не стреляет», — добавил Бронзон.

Ранее в Симферополь прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии.

Парламентарии заявили, что их не беспокоят угрозы со стороны украинских властей запретить им въезд на Украину.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru