Немецкий депутат рассказал, зачем делегация парламентариев прибыла в Крым
«Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это всё есть в нашей программе», — цитирует РИА Новости депутата.
При этом он напомнил слова немецкого политика Вилли Брандта.
«Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, тот не стреляет», — добавил Бронзон.
Ранее в Симферополь прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии.
Парламентарии заявили, что их не беспокоят угрозы со стороны украинских властей запретить им въезд на Украину.