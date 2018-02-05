В кабмине Германии отреагировали на поездку немецких депутатов в Крым

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в Берлине критически относятся к визиту немецких депутатов в Крым.

«Мы принципиально критически относимся к таким поездкам. Но частные поездки не подпадают под санкции», — цитирует РИА Новости Зайберта.

3 февраля в Симферополь прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии. Один из членов делегации заявил, что эта поездка является «особым сигналом» о намерении сотрудничать с Россией.