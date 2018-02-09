Немецкий депутат предложил Украине принять итоги референдума в Крыму
По его мнению, санкции, введенные в виду проведения референдума в Крыму и объединения полуострова с Россией являются контрпродуктивными. Он считает, что «это — путь эскалации».
«На Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявление крымского народа. И тогда бы наступил мир между народами», — заявил Сайффен в интервью РИА Новости.
По его словам, «тогда люди могли бы как с Украины в Крым ездить, так и обратно, и возобновятся тогда все связи».
Ранее сообщалось, что делегация немецких парламентариев пригласила в Германию главу республики Сергея Аксёнова.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.