Немецкий депутат предложил Украине принять итоги референдума в Крыму

На Украине должны прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявление крымского народа. Об этом заявил депутат парламента германской земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен, который прибыл в Крым в составе немецкой делегации.

По его мнению, санкции, введенные в виду проведения референдума в Крыму и объединения полуострова с Россией являются контрпродуктивными. Он считает, что «это — путь эскалации».

«На Украине должны появиться или прийти к власти политические силы, которые бы приняли волеизъявление крымского народа. И тогда бы наступил мир между народами», — заявил Сайффен в интервью РИА Новости.

По его словам, «тогда люди могли бы как с Украины в Крым ездить, так и обратно, и возобновятся тогда все связи».

Ранее сообщалось, что делегация немецких парламентариев пригласила в Германию главу республики Сергея Аксёнова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.