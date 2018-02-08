В Совфеде прокомментировали заявление немецких депутатов о соблюдении прав человека в Крыму

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого депутата, который сообщил, что делегация не увидела нарушений прав человека на полуострове.
В Совфеде прокомментировали заявление немецких депутатов о соблюдении прав человека в Крыму
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  • РИА Новости
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«Когда туда приезжают обычные люди или депутаты, они понимают, что крымчане довольны своим решением, живут в мире. В Крыму абсолютно спокойная, мирная ситуация. Иностранцы всё это видят и понимают, насколько консолидирован Крым относительно своего решения 2014 года. Но для Европы признание правильности результатов референдума — это признание своих ошибок», — заявил он.

Цеков также добавил, что в Европе с самого начала понимали справедливость тех решений, которые принимались в Крыму в 2014 году.

Ранее депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Зайфен заявил, что представители немецкой делегации не увидели фактов нарушения прав человека в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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