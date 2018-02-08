Посетившие Крым немецкие депутаты пригласили Аксёнова в Германию
«Большая благодарность за то, что мы здесь сегодня смогли поговорить, и надеемся на ответный визит», — заявил один из депутатов.
3 февраля сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии».
В отношении делегатов на Украине возбудили уголовное дело.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.