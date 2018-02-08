Украина направила ноту протеста властям Германии после визита немецких политиков в Крым

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Украина направила ноту протеста властям Германии из-за визита немецкой делегации в Крым. Об этом заявил член делегации, депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия (ФРГ) Рогер Бекамп.

«Немецкое правительство получило вчера ноту протеста от украинского правительства о том, что мы находимся здесь. Хочу процитировать эту ноту протеста, которую мы вчера получили: «Мы ведём разговоры с правительством временно оккупированной территории». Хочу сделать заявление: мы здесь не видим никакой русской оккупации», — приводит его слова РИА Новости.

Бекамп добавил, что антироссийские санкции, которые были введены, являются «наказанием» для обычных жителей Крыма.

Ранее депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Зайфен заявил, что представители немецкой делегации не увидели фактов нарушения прав человека в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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