В Киеве рассказали о трёх сценариях решения конфликта в Донбассе

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Киев рассматривает три сценария решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак.
В Киеве рассказали о трёх сценариях решения конфликта в Донбассе
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Как он заявил в интервью «Громадське радіо», первый сценарий — военная операция. Однако такой вариант, по словам Грымчака, является наименее вероятным сценарием развития событий.

Другие два плана он назвал «хорватскими».

«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путём — путём операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — пояснил Грымчак.

Второй «хорватский» план рассматривается как основной. По словам Грымчака, он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск.

«Также предстоит разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинский президент Пётр Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой АТО в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.

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