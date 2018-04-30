Порошенко объявил о начале операции объединённых сил в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил на территории.

«30 апреля 2018 года широкомасштабная антитеррористическая операция на территориях Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооружённых сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Как сообщает телеканал «112 Украина», Порошенко подписал указ о начале операции объединённых сил.

«Я подписываю указ... о начале операции объединённых сил по обеспечению национальной безопасности и обороны», — сказал украинский лидер.

Ранее политолог в беседе с RT прокомментировал смену формата операции Киева в Донбассе.

5 апреля Порошенко заявил, что в мае режим «антитеррористической операции» Украины в Донбассе завершится и произойдёт смена формата.