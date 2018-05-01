Грызлов: Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе
- Reuters
«Вопрос не в заявленных форматах применения властями Украины вооружённых сил и иных формирований, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта на юго-востоке страны. Основная проблема — отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию», — приводит ТАСС слова Грызлова.
Накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
Ей на смену пришла операция объединённых сил (ООС), призванная «обеспечить защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.
Подробнее — в материале RT.