Эксперт оценил предложенные Киевом варианты решения конфликта в Донбассе

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин прокомментировал в беседе с RT заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрия Грымчака, который назвал три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны.
Эксперт оценил предложенные Киевом варианты решения конфликта в Донбассе
  • Юрий Грымчак
  • © uacrisis.org

«Хорватский план всегда был в приоритете для киевского режима с того момента, как провалилась попытка вооружённого уничтожения ДНР и ЛНР после второго генерального наступления, это был январь 2015 года. Был взят курс именно на хорватский сценарий, когда сначала вводятся миротворцы и под прикрытием осуществляются карательные экспедиции. Об этом говорили давно. Это военный сценарий, который осуществляется чужими руками, поэтому Порошенко настаивает на том, чтобы миротворческая миссия вводилась на основе стран НАТО с тяжёлым вооружением. Затем киевский режим вводит карательные батальоны и осуществляет зачистку. Этот план был озвучен неоднократно, и это, можно сказать, государственная политика Киева», — отметил Шишкин.

Ранее Грымчак рассказал о том, что Киев рассматривает три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны. 

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