Милонов прокомментировал план Киева по реинтеграции Донбасса

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал план Киева по реинтеграции Донбасса.

Как считает депутат, идеи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не новы, но совершенно неисполнимы.

«Надо просто привыкнуть к тому, что, как правило, заявления так называемых «официальных лиц Украины» — это некий набор выражений, мало отличающихся от записей в социальной сети Facebook», — сказал Милонов.

По его словам, идеи Авакова смешны и не заслуживают серьёзного анализа.

Ранее полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин прокомментировал в беседе с RT заявление Авакова о том, что Киеву необходимо возвращать контроль над Донбассом поэтапно.

Также украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил заявления Киева по поводу Договора о дружбе с Россией.