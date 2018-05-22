В результате подрыва автобуса в Дебальцеве один человек погиб и двое пострадали

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В населённом пункте Дебальцево в Донбассе произошёл взрыв автобуса, погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.
В результате подрыва автобуса в Дебальцеве один человек погиб и двое пострадали
  • РИА Новости

«В Дебальцеве произошёл взрыв рейсового автобуса №1, двигавшегося по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса», — цитирует Донецкое новостное агентство Якубова.

По его данным, в результате инцидента погиб один человек, ещё двое получили ранения.

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