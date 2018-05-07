Опрос: более 60% жителей Украины назвали военные действия в Донбассе главной проблемой страны

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Согласно опросу, проведённому Киевским международным институтом социологии, более 60% респондентов назвали конфликт на юго-востоке Украины самой острой проблемой государства, 33,5% недовольны нехваткой рабочих мест, а 31,9% пожаловались на низкий уровень зарплат и пенсий.
Опрос: более 60% жителей Украины назвали военные действия в Донбассе главной проблемой страны
  • globallookpress.com
  • © Michael Forster Rothbart

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным опроса, 75,3% украинцев считают, что руководство ведёт страну в неправильном направлении. Согласны с политикой действующего правительства лишь 10,4% респондентов.

В опросе приняли участие более двух тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля.

Ранее стало известно, что, согласно опросу, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине.

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Военные действия в Донбассе Украина
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