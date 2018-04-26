Опрос: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине

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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга на Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг».
Опрос: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине
  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko

Согласно данным опроса, Тимошенко на президентских выборах поддержали бы 14% избирателей, передаёт РИА Новости.

Второе место в рейтинге у бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (11%). Замыкает тройку действующий глава государства Пётр Порошенко (9%).

Также по 9% голосов получили бы сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко и певец Святослав Вакарчук.

Следом за ними расположились лидер Радикальной партии Олег Ляшко и шоумен Владимир Зеленский, которых бы поддержали 8% избирателей.

Опрос проходил с 10 по 22 апреля, в нём участвовали 6 тыс. совершеннолетних жителей Украины.

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.

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