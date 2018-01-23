Опрос: Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге на Украине

Лидерами президентского рейтинга на Украине остаются глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий глава государства Пётр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, проведённого совместно с социологической службой Центра Разумкова, передаёт Интерфакс-Украина.

Согласно данным исследования, если бы президентские выборы на Украине прошли в ближайшее воскресенье, то Тимошенко поддержали бы 8,7% украинских избирателей, а 7,6% проголосовали бы за Порошенко.

Отмечается, что альтернативного политика готовы поддержать 13,5% граждан.

В выборах президента, если такие состоятся, приняли бы участие 67,1% опрошенных, ещё 20,4% не принимали бы участия в голосовании, а 12,3% затруднились ответить.

Ранее проведённый опрос показал, что за Тимошенко проголосовали бы 7,9% избирателей, за Порошенко — 6,5%.