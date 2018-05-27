В СБУ заявили о гибели двух сотрудников в Донбассе
- Архивное фото
- © Yuri DYACHYSHYN / AFP
«Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлечённых в операцию объединённых сил, попала под артиллерийский обстрел», — говорится в сообщении.
Как отмечается, погибшие были сотрудниками спецподразделения «Альфа». Ещё один получил ранения.
Ранее сообщалось, что народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) задержала двух военнослужащих ВСУ в так называемой серой зоне.