В ДНР заявили о ликвидации пятерых украинских диверсантов
- РИА Новости
«Вчера в районе 22:00 группа горе-диверсантов из пяти человек предприняла попытку незаметно проникнуть на территорию республики для совершения кровавой провокации против мирного населения», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.
Как отмечается, выдвижение осуществлялось с позиций ВСУ севернее Марьинки в направлении Петровского района Донецка.
Группа была своевременно замечена и уничтожена, подчеркнули в командовании.
Накануне в ДНР заявили о ликвидации группы украинских диверсантов, намеревавшихся проникнуть в Горловку.