В ДНР заявили о ликвидации пятерых украинских диверсантов

Оперативное командование самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) отчиталось об уничтожении группы из пяти украинских диверсантов к западу от Донецка.

«Вчера в районе 22:00 группа горе-диверсантов из пяти человек предприняла попытку незаметно проникнуть на территорию республики для совершения кровавой провокации против мирного населения», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.

Как отмечается, выдвижение осуществлялось с позиций ВСУ севернее Марьинки в направлении Петровского района Донецка.

Группа была своевременно замечена и уничтожена, подчеркнули в командовании.

Накануне в ДНР заявили о ликвидации группы украинских диверсантов, намеревавшихся проникнуть в Горловку.