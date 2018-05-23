В ДНР заявили о ликвидации группы украинских диверсантов

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о ликвидации группы украинских диверсантов, которые планировали проникнуть в Горловку. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации «Сорок сороков». Однако данным планам не удалось сбыться», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что военнослужащие Вооружённых сил ДНР выявили и уничтожили диверсантов.

Накануне в ДНР заявили, что ополченцам удалось пресечь попытку украинских силовиков занять Горловку‍. Отмечается, что около 20 украинских силовиков погибли при попытке наступления под Горловкой за минувшие сутки.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН прокомментировал обострение ситуации под Горловкой.