В ЛНР открылся музей новейшей истории республики

В самопровозглашённой Луганской народной республике открылся Музей новейшей истории Луганской народной республики, об этом заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня я хотел бы объявить о создании в ЛНР музея новейшей истории, чтобы память об исторических событиях и жертвах, свидетелями которых мы с вами стали, сохранилась и дошла до наших потомков в неискажённом виде», — цитирует Пасечника РИА Новости.

Отмечается, что в экспозиции представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе, в том числе фотографии, остатки снарядов, форма и оружие ополченцев.

Ранее Пасечник заявил об общих с Донецком задачах.

Также член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление руководителя МВД Украины Арсена Авакова касательно плана по «деоккупации» Донбасса.