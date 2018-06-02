В ЛНР открылся музей новейшей истории республики
- РИА Новости
«Сегодня я хотел бы объявить о создании в ЛНР музея новейшей истории, чтобы память об исторических событиях и жертвах, свидетелями которых мы с вами стали, сохранилась и дошла до наших потомков в неискажённом виде», — цитирует Пасечника РИА Новости.
Отмечается, что в экспозиции представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе, в том числе фотографии, остатки снарядов, форма и оружие ополченцев.
Ранее Пасечник заявил об общих с Донецком задачах.
Также член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление руководителя МВД Украины Арсена Авакова касательно плана по «деоккупации» Донбасса.