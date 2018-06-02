В ЛНР открылся музей новейшей истории республики

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В самопровозглашённой Луганской народной республике открылся Музей новейшей истории Луганской народной республики, об этом заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
В ЛНР открылся музей новейшей истории республики
  • РИА Новости

«Сегодня я хотел бы объявить о создании в ЛНР музея новейшей истории, чтобы память об исторических событиях и жертвах, свидетелями которых мы с вами стали, сохранилась и дошла до наших потомков в неискажённом виде», — цитирует Пасечника РИА Новости.

Отмечается, что в экспозиции представлены свидетельства военного конфликта в Донбассе, в том числе фотографии, остатки снарядов, форма и оружие ополченцев.

Ранее Пасечник заявил об общих с Донецком задачах.

Также член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление руководителя МВД Украины Арсена Авакова касательно плана по «деоккупации» Донбасса.

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