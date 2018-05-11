Милонов прокомментировал заявление Авакова по Донбассу

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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что не стоит серьёзно относиться к словам руководителя МВД Украины Арсена Авакова касательно Донбасса, сообщает ФАН.

Милонов считает, что «план деоккупации» Донбасса — просто попытка напомнить о своём существовании.

«Не будем мешать человеку заниматься спасением собственного имиджа. Надеюсь, как и прежде, серьёзного урона они не нанесут, а если Арсен Аваков попробует сунуться в Донбасс, то получит по зубам так, что больше делать так не будет», — резюмировал он.

Также политик считает, что Авакову стоило бы обратить внимание на реальные проблемы преступности и коррупции на Украине. 

«С этим справиться он не может. План же «деоккупации» Донбасса он составить в состоянии, и, самое главное, у него всегда найдётся оправдание, почему его невозможно будет реализовать», — рассказал Милонов.

Ранее МВД Украины начало работу над планом по «деоккупации» Донбасса.

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