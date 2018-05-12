Исполняющий обязанности главы ЛНР рассказал об общих задачах с Донецком

Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил об общих с Донецком задачах.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Цели и задачи у нас, я так понимаю, они одинаковые. Первое — это в политической плоскости. Мы должны доказать в первую очередь нашим оппонентам с той стороны — киевской власти, что мы строим более правильное государство, у нас более правильные задачи и приоритеты. Это в первую очередь интересы народа», — сказал он на встрече в Луганске с делегацией самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Также он отметил, что общими приоритетными задачами являются воспитание молодого поколения «в духе патриотизма» и улучшение экономического развития.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление руководителя МВД Украины Арсена Авакова касательно плана по «деоккупации» Донбасса.