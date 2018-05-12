Глава ДНР прибыл в Луганск для участия в праздничных мероприятиях

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко прибыл в Луганск для участия в торжествах по случаю Дня республики. Он возложил цветы к мемориалу погибшим под обстрелами жителям ЛНР.

«Мы всему миру показываем, что Донецк и Луганск — это одна и та же территория, одна и та же страна — это Донбасс. Донбасс никогда не был разделён, а две республики — это на самом деле два братских народа», — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

В мероприятии также приняли участие и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник и представители Абхазии и Южной Осетии.

Как передаёт Луганскинформцентр, Луганск посетила и делегация из России.

12 мая 2014 года Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Украины.

Ранее стало известно, что Киев уменьшит количество блокпостов в Донбассе.

Также член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал заявление руководителя МВД Украины Арсена Авакова касательно плана по «деоккупации» Донбасса.