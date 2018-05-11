Киев уменьшит количество блокпостов в Донбассе
- РИА Новости
«Все блокпосты, которые вошли в систему новой дислокации, в плановом порядке будут переоборудованы. На них должны быть обеспечены надлежащие условия для пропускного режима и несения службы. Кроме того, личный состав, несущий службу на блокпостах, пройдёт специальную подготовку», — заявил зампредседателя Нацполиции Украины Константин Бушуев.
Отмечается, что вместе с этим создадут 106 дополнительных патрулей.
Ранее сообщалось, что МВД Украины приступило к разработке плана мероприятий по деоккупации Донбасса, который планируют завершить до осени.