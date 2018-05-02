В ЛНР заявили о переходе конфликта в Донбассе в «горячую стадию»

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Исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе снова перешёл в «горячую стадию».
В ЛНР заявили о переходе конфликта в Донбассе в «горячую стадию»
  • РИА Новости

«Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию», — цитирует РИА Новости Пасечника.

По его словам, украинские спецслужбы и вооружённые силы увеличили интенсивность обстрелов, что привело к эскалации конфликта.

«Подтверждение этого (только за последнее время) — и циничный артобстрел парадного расчёта, готовившегося к празднованию Дня Победы, и миномётные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста МВД ЛНР», — сказал он.

Пасечник подчеркнул, что в результате последнего инцидента пострадали трое полицейских.

Ранее сообщалось, что позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе будут усилены. 

30 апреля на Украине было объявлено о прекращении антитеррористической операции в Донбассе и переходе к операции объединённых сил.

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