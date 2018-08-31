Убит глава ДНР Александр Захарченко

В Донецке в результате взрыва в кафе «Сепар» погиб председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко. Как сообщил RT советник Захарченко Александр Казаков, взрывчатка была заложена внутри ресторана. В республике введён режим ЧП. Прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по по статье «Теракт».

© DOMINIQUE FAGET / AFP