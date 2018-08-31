Убит глава ДНР Александр Захарченко
- © DOMINIQUE FAGET / AFP
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31 августа 2018
Следственный комитет РФ возбудил дело по факту гибели Александра Захарченко и ранения министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«По факту совершения 31 августа взрыва в одном из кафе города Донецка, в результате которого погиб глава Донецкой народной республики Захарченко и были ранены министр доходов и сборов Тимофеев и неизвестная девушка, в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку)», — сообщила она.
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«Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание», — добавил Владимир Путин.
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Захарченко.
«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — заявил Владимир Путин.
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Совмин самопровозглашённой Донецкой народной республики в пятницу вечером собрался на экстренное заседание в связи с гибелью главы республики Александра Захарченко.
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Видео с места взрыва в Донецке, где погиб Александр Захарченко.
- Видео с места взрыва в Донецке
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России абсолютно невыгодна гибель лидера ДНР Александра Захарченко, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на сообщения представителей СБУ о причастности Москвы к взрыву в Донецке.
«Могу однозначно сказать, что, разумеется, это нам ни в коем случае не выгодно», — заявил Антонов в эфире передаче одного из телеканалов.
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Власти Киева используют самые грязные методы, чтобы запугать и сломить население Донбасса, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Очевидно, что за убийством стоит украинская власть. Это подлое, циничное преступление. Киев использует самые грязные методы, чтобы запугать население Донбасса, сломить его, не выполняя при этом никаких своих политических обязательств по нормализации ситуации. Этот режим приходил к власти по трупам своих же граждан и править продолжает на крови», — сказал Слуцкий.
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В Генпрокураторе ДНР возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», проводятся неотложные оперативно-следственные мероприятия», — передаёт РИА Новости слова представителя ведомства.
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Вопрос об исполняющем обязанности главы ДНР будет решаться на экстренном заседании Совета министров республики в пятницу.
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Советник Захарченко Александр Казаков в беседе с RT рассказал о том, что взрывчатку заложили внутри ресторана.
«Взрыв произошёл сразу на входе. Глава республики, вице-премьеры ехали на встречу и по дороге зашли в ресторан. В республике введён режим ЧП. Идёт поиск возможных исполнителей», — отметил он.