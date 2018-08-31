Убит глава ДНР Александр Захарченко

Пушилин назвал актом агрессии убийство главы ДНР Захарченко

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Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин назвал актом агрессии убийство главы республики Александра Захарченко.
Пушилин назвал актом агрессии убийство главы ДНР Захарченко
  • РИА Новости

«В результате террористического акта глава Донецкой народной республики получил смертельное ранение и погиб. ДНР просто обязана отомстить. К сожалению, это не первый акт агрессии», — заявил RT Пушилин.

Он также уточнил, что министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил ранение. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее в МИД России заявили, что есть все основания считать, что за гибелью Захарченко стоит киевский режим.

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