Пушилин назвал актом агрессии убийство главы ДНР Захарченко
- РИА Новости
«В результате террористического акта глава Донецкой народной республики получил смертельное ранение и погиб. ДНР просто обязана отомстить. К сожалению, это не первый акт агрессии», — заявил RT Пушилин.
Он также уточнил, что министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил ранение. В настоящее время он находится в больнице.
Ранее в МИД России заявили, что есть все основания считать, что за гибелью Захарченко стоит киевский режим.