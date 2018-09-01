«Спровоцировать срыв перемирия»: в ДНР заявили о готовящемся 14 сентября наступлении украинской армии

Украинские силовики планируют перейти в наступление в Донбассе 14 сентября. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР. В ведомстве отметили, что ополчение уже приведено в состояние повышенной боевой готовности. По данным Минобороны самопровозглашённой республики, ВСУ пытаются спровоцировать вооружённые силы ДНР на срыв перемирия после гибели главы республики Александра Захарченко. О том, что теракт в Донецке приведёт к обострению ситуации на юго-востоке Украины и угрожает исполнению минских договорённостей, заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперты не исключают, что Киеву выгодно нагнетать обстановку в Донбассе в связи с предстоящими выборами.

Украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе, которое может начаться 14 сентября. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки.

«Наши подразделения приведены в высшую степень боевой готовности и готовы к любому развитию ситуации, вплоть до перехода в контрнаступление в случае атаки с вражеской стороны», — сказал он.

По его словам, в ДНР обнаружили развёртывание ударной группировки украинских силовиков на Мариупольском направлении. «Благодаря данным, полученным со сбитых ранее БПЛА, подтверждаются факты скопления техники и подготовки Украины к наступлению», — подчеркнул он.

Министр обороны ДНР Владимир Кононов сообщил, что украинские силовики пытались спровоцировать ополчение республики. «По имеющейся у нас информации, украинская сторона пыталась вчера пролетом вертолетов и самолетов вдоль линии боевого соприкосновения спровоцировать наши вооруженные силы на срыв перемирия», — сказал Кононов​​​.

Ранее Басурин заявлял, что после убийства главы ДНР Александра Захарченко войска Украины на линии соприкосновения были приведены в боевую готовность.

Также по теме «Был реальным лидером»: какой вклад внёс Александр Захарченко в развитие Донбасса В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Он был убит в результате взрыва в кафе «Сепар». Весной 2014 года Захарченко стал одним...

«После того, как произошло это циничное убийство, этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск по линии соприкосновения​​​. Украинские военные подняты по боевой подготовке», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 31 августа в районе 17 часов в ресторане «Сепар» в Донецке произошёл взрыв, в результате которого погиб председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко.

Также жертвой взрыва стал телохранитель Захарченко. Об этом сообщил министр здравоохранения самопровозглашённой республики Александр Оприщенко. Он добавил, что ещё 12 человек получают медицинскую помощь.

«По уточненным данным, в результате террористического акта, погибли два человека — глава Донецкой народной республики Захарченко Александр Владимирович и его телохранитель. Двенадцать человек получили травмы различной степени тяжести», — цитирует его Донецкое агенство новостей.

Среди пострадавших в состоянии средней тяжести находится и министр по доходам и сборам республики Александр Тимофеев. Ни его жизни, ни жизням остальных госпитализированных ничего не угрожает, отметил министр.

После убийства Захарченко власти ДНР ввели усиленный режим досмотра на пунктах пропуска на границе с Россией и на линии соприкосновения. В ЛНР после теракта также ввели режим повышенной боевой готовности. Об этом в пятницу 31 августа заявил исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

Предвыборное наступление

В случае попыток Киевом начать наступление, оно будет иметь локальный характер, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. В беседе с RT он предположил, что президент Украины Петра Порошенко таким образом постарается улучшить свои позиции перед выборами.

«Начав полномасштабную войну, он (Порошенко. — RT) рискует её быстро, буквально в считаные недели, проиграть вместе с остатками своего авторитета. В таком случае до выборов он может и не дожить. А вот постоянные столкновения достаточно высокой интенсивности для него интересны. Это позволит ему говорить, что в Донбассе идёт полным ходом война, на Украину наступают, надо защищаться и в это время президента обижать нельзя, а можно только поддерживать», — сказал он.

Ищенко добавил, что полномасштабное наступление ВСУ невозможно из-за их современного состояния.

«Все потуги украинской армии встретят эквивалентное сопротивление, потому что по численности и технической оснащённости корпуса ЛНР и ДНР практически не уступают сосредоточенной там украинской группировке. По моральному духу превосходят», — сказал он.

При этом в Киева информацию о готовящемся наступлении опровергают. «Ситуация по состоянию на сейчас контролируемая. Объединенные силы остаются на своих позициях», — сообщил спикер штаба Операции объединенных сил Украины Вячеслав Петровский агентству Интерфакс-Украина.

«Повышение напряженности в регионе»

Убийство Захарченко приведёт к обострению ситуации на юго-востоке Украины и угрожает исполнению минских договорённостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективное начало реализации Минских договоренностей», — сказал он.

О том, что произошедшее убийство ставит под вопрос проведение встречи глав государств в нормандском формате, заявил и глава МИД России Сергей Лавров.

«В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотят многие наши европейские партнеры», — отметил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал убийство Захарченко провокацией. «Провокация Украины, она явно направлена на срыв выполнения минских договоренностей», — подчеркнул он.

В самом ДНР уже заявили, что взрыв в ресторане «Сепар» в Донецке, в результате которого погиб глава республики организовали украинские спецслужбы. Советник главы самопровозглашённой республики Александр Казаков сообщил, что в этом признались ранее задержанные подозреваемые.

«Мы уже знаем инициатора — это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что организаторы и исполнители преступления понесут наказание.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — сказал он.

«Город осиротел»

На следующий день после убийства главы ДНР жители Донецка несут цветы на месту гибели Захарченко.

«В бегущей строке всего два слова — убили Захарченко. Думаю, как это могли допустить?», — сказал RT местный житель. При этом он назвал убийство Захарченко подлостью.

«Город осиротел, понимаете? Я вчера ночь не спала. Потеряли надежду. Когда он был у власти, мы были уверены, мы были спокойны, а сейчас мы просто потеряли эту надежду», — сказала RT местная жительница Галина.

Труарные акции проходят также в ЛНР и в Крыму. Почтить память Захарченко в центре Симферополя пришло около 300 человек, в числе которых глава республики Сергей Аксенов​​​.