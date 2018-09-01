Песков: гибель Захарченко ведёт к повышению напряжённости в Донбассе
- Reuters
«Гибель Захарченко, безусловно, ведёт к повышению напряжённости в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договорённостей», — цитирует ТАСС Пескова.
Ранее советник главы ДНР рассказал об организаторах убийства главы республики.
Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. В республике объявлен трёхдневный траур.
Накануне президент России Владимир Путин назвал подлым убийство Захарченко и выразил соболезнования в связи с гибелью.