Песков: гибель Захарченко ведёт к повышению напряжённости в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибель главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко ведёт к повышению напряжённости в Донбассе.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведёт к повышению напряжённости в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договорённостей», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее советник главы ДНР рассказал об организаторах убийства главы республики.

Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. В республике объявлен трёхдневный траур.

Накануне президент России Владимир Путин назвал подлым убийство Захарченко и выразил соболезнования в связи с гибелью.