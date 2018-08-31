Путин назвал подлым убийство Захарченко

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Заявление президента опубликовано на сайте Кремля.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — говорится в сообщении.

Российский лидер также выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко.

«Хочу ещё раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», — добавил Путин.

Президент выразил надежду на то, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.