Путин назвал подлым убийство Захарченко

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Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Путин назвал подлым убийство Захарченко
  • РИА Новости

Заявление президента опубликовано на сайте Кремля.

«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — говорится в сообщении.

Российский лидер также выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко.

«Хочу ещё раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», — добавил Путин.

Президент выразил надежду на то, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.

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