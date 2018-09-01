В ДНР заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе 14 сентября

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе уже 14 сентября.

©Sergei Karazy

globallookpress.com

Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. «Наши источники в штабах ООС (операции объединённых сил. — RT) и ОТГ «Восток» называют 14 сентября как возможную дату наступления», — цитирует РИА Новости Басурина. По его словам, Киев разворачивает ударную группировку на мариупольском направлении. 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко.