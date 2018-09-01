В ДНР заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе 14 сентября
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- globallookpress.com
Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
«Наши источники в штабах ООС (операции объединённых сил. — RT) и ОТГ «Восток» называют 14 сентября как возможную дату наступления», — цитирует РИА Новости Басурина.
По его словам, Киев разворачивает ударную группировку на мариупольском направлении.
31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко.