В ДНР заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе 14 сентября

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе уже 14 сентября.
В ДНР заявили, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе 14 сентября
  • ©Sergei Karazy
  • globallookpress.com

Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Наши источники в штабах ООС (операции объединённых сил. — RT) и ОТГ «Восток» называют 14 сентября как возможную дату наступления», — цитирует РИА Новости Басурина.

По его словам, Киев разворачивает ударную группировку на мариупольском направлении.

31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. 

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