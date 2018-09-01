Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Донецке главы Минфина ДНР

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Состояние пострадавшего при взрыве в Донецке министра доходов и сборов самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Тимофеева оценивается как средней тяжести.
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Донецке главы Минфина ДНР
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.

«Его состояние средней тяжести. Он в сознании, получает необходимое лечение», — сказал один из врачей больницы.

Тимофеев пострадал в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа.

Ранее советник главы ДНР рассказал об организаторах убийства Захарченко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибель Захарченко ведёт к повышению напряжённости в Донбассе.

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