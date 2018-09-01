Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Донецке главы Минфина ДНР
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.
«Его состояние средней тяжести. Он в сознании, получает необходимое лечение», — сказал один из врачей больницы.
Тимофеев пострадал в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа.
Ранее советник главы ДНР рассказал об организаторах убийства Захарченко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибель Захарченко ведёт к повышению напряжённости в Донбассе.