Врио главы ДНР заявил о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко

Задержаны несколько подозреваемых в организации взрыва в Донецке, в результате которого погиб глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко.

Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.

«Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — приводит Донецкое агентство новостей его слова.

Ранее Трапезников сообщил, что в результате взрыва в центре Донецка, при котором погиб Захарченко, пострадали 11 человек.

В пресс-службе главы ДНР заявляли, что в республике удалось установить личности террористов, которые совершили убийство Захарченко.