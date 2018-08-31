Врио главы ДНР заявил о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко

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Задержаны несколько подозреваемых в организации взрыва в Донецке, в результате которого погиб глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко.

Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.

«Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — приводит Донецкое агентство новостей его слова.

Ранее Трапезников сообщил, что в результате взрыва в центре Донецка, при котором погиб Захарченко, пострадали 11 человек

В пресс-службе главы ДНР заявляли, что в республике удалось установить личности террористов, которые совершили убийство Захарченко.

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