«Под эгидой ОБСЕ»: согласится ли Запад на проведение международного расследования убийства Захарченко

Российская делегация в контактной группе по урегулированию в Донбассе потребовала провести международное расследование убийства главы ДНР Александра Захарченко. Российская сторона предложила организовать процесс наблюдения и контроля расследования под эгидой ОБСЕ. Спецпредставитель главы организации Мартин Сайдик пообещал поднять этот вопрос в ближайшее время. Эксперты считают правильной инициативу российской стороны, но в то же время сомневаются, что Киев и западные государства пойдут на такой шаг.

В среду, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Ровно четыре года назад, 5 сентября 2014 года, здесь же состоялось подписание Минского протокола о прекращении огня. Однако последнее заседание было омрачено тем, что буквально за несколько дней до него в результате теракта погиб один из подписантов минских договорённостей, глава ДНР Александр Захарченко.

В связи в этим заседание контактной группы началось с минуты молчания в память о лидере самопровозглашённой республики. При этом украинская делегация отказалась почтить память Захарченко, демонстративно покинув зал переговоров.

В ходе дальшейших консультаций российская сторона потребовала провести тщательное и максимально открытое расследование убийства главы ДНР под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Российская делегация потребовала международного расследования убийства Александра Захарченко. Мы настаиваем, чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложили организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе контактной группы, под эгидой ОБСЕ», — рассказал журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

«Это преступление обязательно должно быть раскрыто. Мы не будем мириться с тем, что терроризм может стать методом решения политических задач», — подчеркнул Грызлов.

В свою очередь, спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заверил собравшихся, что в ближайшее время он поднимет вопрос о возможности проведения такого расследования. В этом контексте он также призвал все стороны конфликта в Донбассе прилагать все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня и избегать человеческих жертв.

«К сожалению, с самого начала конфликт повлёк за собой слишком много жертв. Как председатель контактной группы, я всегда буду делать всё возможное, чтобы их избежать», — заявил Сайдик.

Запрет на диверсионную деятельность

Также в связи с гибелью Александра Захарченко представители ДНР предложили дополнить действующее соглашение о перемирии между Украиной и самопровозглашёнными республиками пунктом о запрете диверсионной и террористической деятельности.

«В связи с беспрецедентным актом диверсии, в результате которой был убит глава ДНР Александр Захарченко, подписант Минских соглашений, делегация республики заявила о необходимости дополнить «школьное» перемирие специальной мерой контроля — запретом на диверсионную и террористическую деятельность, а также закрепить это предложение письменно», — говорится в заявлении полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

Российская делегация поддержала предложенный пакет дополнительных мер, включая запрет на любые диверсионные действия сторон конфликта как на линии соприкосновения, так и вне её.

При этом Борис Грызлов выразил надежду на то, что эти действия будут способствовать процессу нормализации правового пространства и восстановлению цивилизованного диалога между сторонами конфликта. В ходе прошедшей встречи этот вопрос не был согласован, однако Мартин Сайдик дал поручение рабочей группе про безопасности проработать соответствующие уточнения к следующим переговорам, которые намечены на 19 сентября.

«Надеюсь, мы сможем принять соответствующие решения в следующий раз», — заявил Сайдик.

Он также отметил, что лето 2018 года стало «самым спокойным с начала конфликта», констатировав снижение числа жертв среди мирного населения. По его словам, этого удалось достичь в том числе благодаря согласованному сторонами перемирию. На этом фоне делегация ДНР представила доклад о нарушениях перемирия украинской стороной.

И.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова призвала киевские власти прекратить затягивание переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта. Она напомнила, что действие закона об особом статусе Донбасса, принятого Верховной радой осенью 2017 года, истекает в октябре.

«Киеву необходимо осознать, что затягивать переговорный процесс дальше некуда — необходимо срочно приступать к работе по подготовке и согласованию с нами пролонгации закона об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает уже через месяц», — заявила Никонорова.

Она также отметила, что Донецк будет придерживаться вектора урегулирования, зафиксированного в Минских соглашениях и являющегося единственным на сегодняшний день мирным путём выхода из кровопролитного конфликта.

Стоит добавить, 5 сентября также стало известно, что в ближайшее время может решиться вопрос о проведении выборов главы ДНР и парламента республики. Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Заказчиков и исполнителей нужно искать на подконтрольной Киеву территории»

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, российская делегация в контактной группе по Донбассу сделала верный шаг, попросив о международном расследовании убийства Захарченко.

«Я считаю, что это правильное заявление. Требование это будет оставаться, при этом я не уверен, что удастся организовать международное расследование в силу позиции западных стран. В этом случае нужно привлечь другие страны, которые готовы будут принять в этом участие», — отметил парламентарий.

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При этом член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил RT, что поскольку Александр Захарченко был одним из подписантов минских договорённостей, а их исполнение «ставится международным сообществом во главу угла», расследование его убийства должно рассматриваться именно в международном формате.

«Это не просто один из активистов движения сопротивления, это глава республики, поэтому очевидно, что заказчиков и исполнителей нужно искать на территории, которая контролируется киевским режимом. Здесь без международного сообщества не обойтись», — отметил Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что убийство Захарченко сильно дестабилизирует ситуацию как в Донбассе, так и на Украине в целом.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин в разговоре с RT констатировал, что на Киев реально может повлиять только одна инстанция — администрация президента США, которая в этом не заинтересована.

«Конечно, такое публично расследование с помощью международной европейской организации было бы полезно, но я сильно сомневаюсь, что они вообще пойдут на это. Они не один год слишком часто закрывают глаза на нарушение Минских соглашений со стороны Киева, я думаю, что они не слишком заинтересованы, чтобы выяснилось, кто на самом деле это сделал. Я в этом смысле — осторожный пессимист», — заявил политолог.

«Уже четырёхлетний опыт показывает, что ОБСЕ — не та организация, которая объективно хочет разобраться в ситуации и помочь в реальном достижении мира», — добавил эксперт.

Кроме того, комментируя предложение делегации ДНР о расширении соглашения о прекращении огня и введении документально зафиксированного запрета на диверсионную деятельность, Жарихин отметил, что такие меры поспособствовали бы урегулированию конфликта, однако усомнился в том, что Киев пойдёт на это.