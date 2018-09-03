«Не хотят замечать ответственность Киева»: как на Западе отреагировали на убийство главы ДНР

МИД Франции и Германии после убийства главы ДНР Александра Захарченко призвали силы, участвующие в урегулировании украинского конфликта, провести переговоры в нормандском формате. В частности, в Париже подчеркнули, что инцидент «не ставит под сомнение обязательства сторон в рамках Минских соглашений». Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время после убийства Захарченко продолжение переговоров не представляется возможным, и призвал проанализировать ситуацию. По мнению экспертов, Запад не будет признавать вину Киева в затягивании политического разрешения противоречий и осуществлении терактов, а взрыв в Донецке останется для Франции и Германии «мелким и досадным эпизодом».

Франция и Германия единогласно призывают стороны, задействованные в конфликте в Донбассе, вести конструктивные переговоры. Во внешнеполитических ведомствах стран убеждены, что убийство главы ДНР Александра Захарченко не должно влиять на процесс реализации Минских соглашений.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, власти Германии пристально следят за ситуацией и продолжат участвовать в мирном разрешении конфликта на востоке Украины.

«Правительство ФРГ очень внимательно наблюдает за ситуацией в Донбассе после убийства господина Захарченко​​​. Применение насилия принципиально вызывает осуждение. Призываем все стороны продолжать конструктивно участвовать в переговорах трёхсторонней контактной группы, а также в нормандском формате», —приводит РИА Новости слова Зайберта.

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Он отметил, что Германия продолжит участвовать в мирном урегулировании, а гибель Захарченко «делает не менее важными усилия по реализации Минского соглашения». Схожей позиции придерживаются и в Париже.

«Последнее развитие событий на востоке Украины не ставит под сомнение обязательства сторон в рамках Минских соглашений и целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной», — заявил представитель МИД Франции.

По мнению профессора кафедры сравнительной политологии гуманитарных и социальных наук РУДН Юрия Почты, Париж и Берлин не собираются влиять на ситуацию с невыполнением минских договорённостей Киевом.

«Минский процесс буксует отчаянно. Киев заявляет, что он очень удобен, чтобы вводить санкции против России, но реализовывать соглашения никто не собирается. В этом смысле Франция и Германия откровенно лицемерят. Они не собираются оказывать давление на Киев, чтобы тот вступил наконец в переговоры с республиками», — заявил эксперт в беседе с RT.

По мнению политолога, страны Запада нынешняя ситуация устраивает: «Можно оказывать давление на Россию, обвинять её во всех грехах. Смерть Захарченко Запад воспринимает как мелкий и досадный эпизод, они не меняют свою позицию. Это можно было бы использовать как серьёзный повод, чтобы провести переговоры с Киевом и поставить жёсткие рамки».

Однако Германия и Франция не хотят признавать ответственность за Киевом, согласился директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Вся логика их деятельности и комментариев сводится к тому, что они в упор не хотят замечать ту ответственность, которую несёт Киев. Не только в рамках каких-либо подвижек со стороны реализации Минских соглашений, но и за подобного рода террористические действия, которые ведёт украинская власть. Запад об этой ответственности, конечно, говорить не будет», — отметил эксперт.

Минские соглашения были приняты 5 сентября 2014 года, а затем дополнены 12 февраля 2015 года. Они были разработаны в ходе переговоров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина), которые состоялись в Минске на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Предполагалось, что договорённости будут выполнены к концу 2015 года. В частности, Киев взял на себя обязательство предоставить входящим в ДНР и ЛНР районам особый статус в рамках украинского законодательства. До конца 2015 года Украина должна была провести конституционную реформу.

Также документ предусматривал проведение выборов в ДНР и ЛНР и амнистию всех участников конфликта, воевавших за самопровозглашённые республики. После выполнения этих условий Украина могла получить контроль над границей по всей зоне конфликта.

Однако к настоящему моменту процесс исполнения соглашений заторможен. При этом выполнять договорённости должны Киев с одной стороны и Луганск и Донецк — с другой. Россия, Франция и Германия выступили гарантами соглашений. В Москве неоднократно напоминали, что РФ не является стороной конфликта.

Нормандский формат

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. В тот же день правоохранительные органы республики задержали нескольких подозреваемых в его убийстве, которые заявили о причастности Киева к преступлению.

2 сентября депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал власти Киева взять на себя ответственность за убийство главы ДНР, отметив: «Его ликвидировали наши (украинские. — RT) спецслужбы».

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В свете последних событий на юго-востоке Украины глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что встречи в нормандском формате в ближайшей перспективе невозможны.

«В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнёры. Это серьёзная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся», — цитирует РИА Новости министра.

В настоящее время минский процесс и нормандский формат встреч заморожены и не могут быть использованы как инструмент для изменения ситуации на Украине, уверен Данюк.

«Россия настроена на то, чтобы урегулировать конфликт, а США, наоборот, заинтересованы в сохранении нестабильности. Они, видимо, периодически дают Киеву сигнал для начала обстрелов и провокаций. К сожалению, говорить о том, что Минские соглашения и нормандский формат могут быть использованы как инструменты для изменения ситуации, сейчас не приходится», — заявил эксперт.

По его мнению, в вопросе стабилизации ситуации на Украине ни Франция, ни Германия «никакой субъектностью не обладают».

«Потому что главный центр принятия решений находится в Вашингтоне. Трудно представить, что подобного рода диверсионно-террористическое мероприятие было подготовлено без прямой отмашки, а, может, даже и консультации людей из западных спецслужб. Учитывая, что и Берлин и Париж самоустраняются, ожидать каких-либо заявлений, осуждений не стоит. Это реалии, в которых только Россия, ЛНР и ДНР заинтересованы в прекращении конфликта», — добавил он.