В МИД Франции прокомментировали убийство Захарченко
- РИА Новости
«Последнее развитие событий на востоке Украины не ставит под сомнение обязательства сторон в рамках Минских соглашений и целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной», — приводит РИА Новости слова представителя МИД Франции.
Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. В республике объявлен трёхдневный траур.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских соглашений.