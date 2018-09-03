В МИД Франции прокомментировали убийство Захарченко

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что убийство в Донецке главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко не ставит под сомнение обязательства сторон по Минским соглашениям.

«Последнее развитие событий на востоке Украины не ставит под сомнение обязательства сторон в рамках Минских соглашений и целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной», — приводит РИА Новости слова представителя МИД Франции.

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. В республике объявлен трёхдневный траур.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских соглашений.