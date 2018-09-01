Лавров назвал провокацией гибель Захарченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал провокацией гибель главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Это провокация, откровенная, направленная на срыв выполнения минских договорённостей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее в луганском храме прошла панихида по Захарченко.

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. В республике объявлен трёхдневный траур.

В связи с произошедшим в ДНР перенесли на 4 сентября начало учебного года.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с телеканалом «360» прокомментировал гибель Захарченко.