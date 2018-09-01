Лавров назвал провокацией гибель Захарченко

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал провокацией гибель главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Лавров назвал провокацией гибель Захарченко
  • РИА Новости

«Это провокация, откровенная, направленная на срыв выполнения минских договорённостей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее в луганском храме прошла панихида по Захарченко.

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. В республике объявлен трёхдневный траур.

В связи с произошедшим в ДНР перенесли на 4 сентября начало учебного года.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с телеканалом «360» прокомментировал гибель Захарченко.

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