В ДНР в связи с гибелью Захарченко перенесено начало учебного года

Начало учебного года в самопровозглашённой Донецкой народной республике перенесено на 4 сентября после гибели лидера ДНР Александра Захарченко.

Об этом заявил советник главы республики Александр Казаков, информирует РИА Новости.

«Начало учебного года переносится на 4 сентября, на вторник», — сказал он.

По его словам, прощание с Захарченко состоится 3 сентября в Донецке.

«Прощание с Александром Владимировичем назначено на понедельник, точное время будет известно сегодня», — сказал он.

Ранее в ДНР объявили трёхдневный траур в связи с убийством главы республики.

31 августа Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка.