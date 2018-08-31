В ДНР в связи с гибелью Захарченко перенесено начало учебного года

Короткая ссылка
Начало учебного года в самопровозглашённой Донецкой народной республике перенесено на 4 сентября после гибели лидера ДНР Александра Захарченко.
В ДНР в связи с гибелью Захарченко перенесено начало учебного года
  • РИА Новости

Об этом заявил советник главы республики Александр Казаков, информирует РИА Новости.

«Начало учебного года переносится на 4 сентября, на вторник», — сказал он.

По его словам, прощание с Захарченко состоится 3 сентября в Донецке.

«Прощание с Александром Владимировичем назначено на понедельник, точное время будет известно сегодня», — сказал он.

Ранее в ДНР объявили трёхдневный траур в связи с убийством главы республики.

31 августа Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить