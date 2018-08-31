В ДНР в связи с гибелью Захарченко перенесено начало учебного года
- РИА Новости
Об этом заявил советник главы республики Александр Казаков, информирует РИА Новости.
«Начало учебного года переносится на 4 сентября, на вторник», — сказал он.
По его словам, прощание с Захарченко состоится 3 сентября в Донецке.
«Прощание с Александром Владимировичем назначено на понедельник, точное время будет известно сегодня», — сказал он.
Ранее в ДНР объявили трёхдневный траур в связи с убийством главы республики.
31 августа Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка.