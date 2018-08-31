В Госдуме отреагировали на гибель Захарченко
- РИА Новости
«Это был необыкновенный человек, который днём занимался государственной работой, а вечером ехал на передовую», — заявил он.
Как отметил депутат, Захарченко являлся человеком, честь которого не была запятнана.
«Жаль, что безвременно ушёл. России его точно будет не хватать», — добавил Калашников.
Ранее стало известно, что в ресторане в Донецке при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко.
Как сообщали СМИ, также пострадал глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.
В администрации республики произошедшее назвали террористическим актом.