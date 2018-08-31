Убит глава ДНР Александр Захарченко

В Госдуме отреагировали на гибель Захарченко

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с телеканалом «360» прокомментировал гибель лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
В Госдуме отреагировали на гибель Захарченко
  • РИА Новости

«Это был необыкновенный человек, который днём занимался государственной работой, а вечером ехал на передовую», — заявил он.

Как отметил депутат, Захарченко являлся человеком, честь которого не была запятнана.

«Жаль, что безвременно ушёл. России его точно будет не хватать», — добавил Калашников.

Ранее стало известно, что в ресторане в Донецке при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко

Как сообщали СМИ, также пострадал глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. 

В администрации республики произошедшее назвали террористическим актом

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