В Госдуме отреагировали на гибель Захарченко

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с телеканалом «360» прокомментировал гибель лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Это был необыкновенный человек, который днём занимался государственной работой, а вечером ехал на передовую», — заявил он.

Как отметил депутат, Захарченко являлся человеком, честь которого не была запятнана.

«Жаль, что безвременно ушёл. России его точно будет не хватать», — добавил Калашников.

Ранее стало известно, что в ресторане в Донецке при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Как сообщали СМИ, также пострадал глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.

В администрации республики произошедшее назвали террористическим актом.