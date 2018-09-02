Депутат Рады призвал Киев признаться в причастности к убийству Захарченко

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти взять на себя ответственность за убийство главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

По его словам, Киев имел полное право расправиться с Захарченко и другими противниками режима.

«Террористов» ликвидирует не ФСБ, а мы сами... Его ликвидировали наши спецслужбы», — сказал нардеп в эфире телеканала «112 Украина».

Мосийчук обвинил власти страны в трусости из-за нежелания признаться в причастности к преступлению и напомнил, что Служба безопасности Украины готовила несколько покушений на Захарченко.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в центре Донецка. Задержаны несколько человек, они заявили о причастности украинской стороны к преступлению.