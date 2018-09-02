Депутат Рады призвал Киев признаться в причастности к убийству Захарченко
- РИА Новости
По его словам, Киев имел полное право расправиться с Захарченко и другими противниками режима.
«Террористов» ликвидирует не ФСБ, а мы сами... Его ликвидировали наши спецслужбы», — сказал нардеп в эфире телеканала «112 Украина».
Мосийчук обвинил власти страны в трусости из-за нежелания признаться в причастности к преступлению и напомнил, что Служба безопасности Украины готовила несколько покушений на Захарченко.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в центре Донецка. Задержаны несколько человек, они заявили о причастности украинской стороны к преступлению.