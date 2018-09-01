Советник главы ДНР рассказал подробности взрыва в Донецке

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Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Казаков рассказал подробности взрыва в кафе в центре Донецка, в результате которого погиб лидер ДНР Александр Захарченко.
Советник главы ДНР рассказал подробности взрыва в Донецке
  • РИА Новости

По его словам, Захарченко погиб из-за взрыва безоболочного взрывного устройства, которое было установлено в кафе.

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошёл в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шёл охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем ещё один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — уточнил он.

Ранее Казаков рассказал о состоянии пострадавших в результате ЧП.

31 августа в центре Донецка в результате взрыва погибли глава ДНР Захарченко и его телохранитель.

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