В ДНР рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва в Донецке

Советник главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Казаков рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, жизни министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева, который получил ранения в результате произошедшего, ничто не угрожает.

«Жизни троих госпитализированных, в том числе Тимофеева, ничего не угрожает. У него множественные осколочные ранения и ожоги», — уточнил он.

31 августа в центре Донецка в результате взрыва в кафе погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель.

Также сообщалось об 11 пострадавших в результате ЧП, шестеро из которых были госпитализированы.

Врио главы республики назначен Дмитрий Трапезников.