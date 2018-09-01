Обязанности верховного главнокомандующего ДНР будет исполнять врио главы республики

Обязанности верховного главнокомандующего самопровозглашённой Донецкой народной республики будет исполнять врио главы региона Дмитрий Трапезников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны ДНР Владимира Кононова.

«Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова», — уточнил он.

Глава республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. Советник главы ДНР Александр Казаков заявил, что убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины.

Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство главы ДНР и выразил соболезнования в связи с его гибелью.