Обязанности верховного главнокомандующего ДНР будет исполнять врио главы республики

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Обязанности верховного главнокомандующего самопровозглашённой Донецкой народной республики будет исполнять врио главы региона Дмитрий Трапезников.
Обязанности верховного главнокомандующего ДНР будет исполнять врио главы республики
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны ДНР Владимира Кононова.

«Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова», — уточнил он.

Глава республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. Советник главы ДНР Александр Казаков заявил, что убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины.

Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство главы ДНР и выразил соболезнования в связи с его гибелью.

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