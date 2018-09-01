Обязанности верховного главнокомандующего ДНР будет исполнять врио главы республики
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны ДНР Владимира Кононова.
«Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова», — уточнил он.
Глава республики Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. Советник главы ДНР Александр Казаков заявил, что убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины.
Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство главы ДНР и выразил соболезнования в связи с его гибелью.