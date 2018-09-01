В СБУ прокомментировали возможную причастность украинских диверсантов к убийству Захарченко
- РИА Новости
Об этом сообщает «Укринформ».
«Прогнозируемая ситуация, на мой взгляд. Меня совершенно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет. У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, так как украинские ДРГ туда никто не посылал», — уточнил он.
По мнению Грицака, в Киеве рассматривают несколько причин убийства Захарченко, в частности, «разборки на коммерческой основе» и ликвидацию главы ДНР как «ненужного свидетеля».
31 августа в центре Донецка в результате взрыва погибли глава ДНР Захарченко и его телохранитель.
Представитель Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики Михаил Попов рассказал, где находятся причастные к убийству главы ДНР.