В СБУ прокомментировали возможную причастность украинских диверсантов к убийству Захарченко

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак прокомментировал возможную причастность украинских диверсантов к убийству лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Прогнозируемая ситуация, на мой взгляд. Меня совершенно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет. У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, так как украинские ДРГ туда никто не посылал», — уточнил он.

По мнению Грицака, в Киеве рассматривают несколько причин убийства Захарченко, в частности, «разборки на коммерческой основе» и ликвидацию главы ДНР как «ненужного свидетеля».

31 августа в центре Донецка в результате взрыва погибли глава ДНР Захарченко и его телохранитель.

Представитель Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики Михаил Попов рассказал, где находятся причастные к убийству главы ДНР.