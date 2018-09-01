В ДНР рассказали о местонахождении причастных к убийству Захарченко
- РИА Новости
«Диверсанты, причастные к покушению на главу ДНР Александра Захарченко, находятся внутри нашей страны, что требует повышенной бдительности граждан ДНР — как для применения мер личной безопасности, так и для оказания возможного содействия оперативному штабу в обнаружении преступников», — цитирует его РИА Новости.
31 августа в центре Донецка в результате взрыва погибли глава ДНР Захарченко и его телохранитель.
Позднее советник главы ДНР Александр Казаков рассказал подробности произошедшего в кафе в центре города.