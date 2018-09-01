В ДНР рассказали о местонахождении причастных к убийству Захарченко

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Представитель Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики Михаил Попов рассказал, где находятся причастные к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
В ДНР рассказали о местонахождении причастных к убийству Захарченко
  • РИА Новости

«Диверсанты, причастные к покушению на главу ДНР Александра Захарченко, находятся внутри нашей страны, что требует повышенной бдительности граждан ДНР — как для применения мер личной безопасности, так и для оказания возможного содействия оперативному штабу в обнаружении преступников», — цитирует его РИА Новости.

31 августа в центре Донецка в результате взрыва погибли глава ДНР Захарченко и его телохранитель.

Позднее советник главы ДНР Александр Казаков рассказал подробности произошедшего в кафе в центре города.

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